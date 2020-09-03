"علوم ذوى الاحتياجات الخاصة" تطلق مبادرة للتشجير بجامعة بني سويف

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 10:49 ص
رئيس الجامعة
رئيس الجامعة
احمد فتحى الدسوقي
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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الخميس، خلال ترأسه مجلس الجامعة، عن اطلاق كلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة مبادرة للتشجير استعدادا للعام الدراسي الجديد، بالتعاون مع إدارة شئون ذوى الإعاقة بالمحافظة.

وأكد رئيس الجامعة، في بيان له، على أهمية المبادرة في تشجيع أفراد المجتمع الجامعي على الاهتمام بثقافة التشجير، والتي تعد أحد السلوكيات المهمة التي تحمل مردود بيئي وجمالي للمجتمع.

وأضاف: كما تقدم بعدًا اقتصاديًا بزراعة النباتات والأشجار المثمرة، بالإضافة الى اسهامها في زيادة المساحة الخضراء ونشر روح العمل الجماعي، والتوعية بكيفية زراعة الأشجار المثمرة والحفاظ عليها.

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