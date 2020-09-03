البورصة المصرية تدرج 7 شركات ضمن القائمة "د"

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة ادراج اسهم الشركات التالية للتداول ضمن القائمة (د) اعتبارا من بداية جلسة التداول الاحد القادم وذلك وفقا للبيان التالي:





1- شركة رواد مصر للاستثمار السياحي

سبب الادراج بالقائمة -د:

فقد الحد الأدنى من عدد الأسهم المقيدة وعدد المساهمين ونسبة التداول الحر طبقا للمادة (10) والمادة (53) مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.





2- شركة الحفر الوطنية

سبب الادراج بالقائمة -د:

فقد الحد الأدنى من نسبة التداول الحر طبقا للمادة (10) والمادة (53) مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.





3- شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

سبب الادراج بالقائمة -د:

فقد الحد الأدنى من نسبة التداول الحر طبقا للمادة (10) والمادة (53) مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.





4- شركة أصول E.S.B للوساطة في الأوراق المالية

سبب الادراج بالقائمة -د:

فقد الحد الأدنى من نسبة التداول الحر طبقا للمادة (10) والمادة (53) مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.





5- الدولية للتأجير التمويلي - انكوليس

سبب الادراج بالقائمة -د:

فقد الحد الأدنى من عدد المساهمين طبقا للمادة (10) والمادة (53) مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.





6- شركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز

سبب الادراج بالقائمة -د:

تعهد مقدم العرض بشطب قيد أسهم الشركة من جداول البورصة وفقا لما ورد بإعلان عرض الشراء الإجباري وكذلك فقد الحد الأدنى من نسبة التداول الحر طبقا للمادة (10) والمادة (53) مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.





7- شركة الحديثة للمواد العازلة

سبب الادراج بالقائمة -د:

تعهد مقدم العرض بشطب قيد أسهم الشركة من جداول البورصة وفقا لما ورد بإعلان عرض الشراء الإجباري وكذلك فقد الحد الأدنى من نسبة التداول الحر طبقا للمادة (10) والمادة (53) مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.





يذكر أن مجلس إدارة البورصة المصرية قد استحداث قائمة جديدة لإدراج الشركات تسمى القائمة “د”، للمزيد من التوضيح لجهور المتعاملين بوضع هذه الشركات في البورصة، حيث تضم القائمة الأوراق المالية المحتمل أن يتم شطبها في حالة عدم توافقها مع قواعد القيد والافصاح، أو التي تعتزم الشطب الاختياري، وهو القرار الذي اعتمدته الهيئة العامة للرقابة المالية.