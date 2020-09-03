بروتوكول تعاون بين جامعة بني سويف وفرع محو الأمية وتعليم الكبار

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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف اليوم الخميس عن موافقة مجلس الجامعة في جلسته التي أنعقدت بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس، علي توقيع بروتوكول تعاون مع فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار وذلك لمحو الأمية بمراكز وقرى واحياء المحافظة.



وأكد رئيس الجامعة، في بيان له، أن قضية الأمية تعد احد أهم القضايا التي تعوق عملية التنمية في مصر لذا أصبحت الحاجة ملحة للاعتماد علي الشباب للقضاء عليها، حيث يتم تنفيذ المشروع من خلالهم لمحو الأمية في القري والأحياء ومراكز المحافظة تحت إشراف الأساتذة المتخصصين بالجامعة والمشاركين في المشروع وبالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار للإعلان عن آليات فتح فصول محو الأمية ومتابعة المتخرجين من الفصول ومساعدتهم في الالتحاق بالتعليم النظامي.



وأضاف الدكتور منصور أن الجامعة سوف تمنح المشاركين في هذا المشروع بعض الحوافز طبقا للإمكانات المتاحة.

