عمر كمال: محدش هيمنع عني رزق ربنا كاتبهولي

نشر المطرب الشعبي عمر كمال صورة جديدة له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق على الصورة قائلا: "محدش هيمنع عنى رزق ربنا كاتبهولى".

وكانت قد تواصلت نقابة المهن الموسيقية برئاسة هانى شاكر مع نقابة المهن الموسيقية التونسية لمنع ووقف حفلات مطربى المهرجانات التى كانت من المقرر أن تقام فى تونس.

واستجابت نقابة المهن الموسيقية التونسية لطلب هانى شاكر بمنع غناء عمر كمال وحسن شاكوش فى تونس.

ووجه الفنان هانى شاكر إنذارا إلى الفنان أحمد سعد بعد التحقيق معه فى أزمته الأخيرة مع المطرب حسن شاكوش حيث تعاونا سويا فى أغنية جديدة.