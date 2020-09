الطالع الفلكي الخَمِيس 3/9/2020..الكَرَامَة والحُقوق!

*القمر فى الرّبع الثّالث ، القمر فى الحُوت ، ويدخل الحَمَلْ فى العاشرة و22 دقيقة ليلاً بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الدّلو ، ويدخل الحُوت فى العاشرة و44 دقيقة صباحاً بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج العذراء من 22 أغسطس - 23 سبتمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الأسد من 16 أغسطس - 16 سبتمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى الطّرفَة من 24 أغسطس - 5 سبتمبر.





اليوم 28 مِسْرى قبطى ،3 أيلول رُومى ، 15 مُحرَّم ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (هَا ، حَتِيجَى الشّأة ؟) - شَأة فِعِينَكْ.(بُوسى من فيلم بدون زواج أفضل-1978)





*القمر فى الحُوت "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(الزّهرة تنتقل للسرطان ، عطارد ينتقل للعذراء - هنديّاً - سِيدِيرَال سِيسْتِمْ)

إنتقلت بمشيئة الله تَعَالى الزّهرة من الجوزاء للسّرطان فى العاشرة و 30 دقيقة من ليل 31 أغسطس على الطريقة الهنديّة والتى تأخذ المواقع الحقيقيّة للأبراج فى الحُسبَان ، وسوف تبقى فيه لتنتقل للأسد فى التاسعة و 35 دقيقة مساء 27 سبتمبر ، وانتقل عطارد من الأسد للعذراء فى الثّامنة و35 دقيقة صباح أمس ، وسوف يبقى فيه لينتقل للميزان فى الواحدة و25 دقيقة ظهر22 سبتمبر، بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





هذا تذكير بمراكز الكواكب فى حزام زودياك الأبراج على الطريقة الهنديّة

(الشمس) ----- فى الأسد (تنتقل للعذراء فى 16 سبتمبر)

(عطارد) ----- فى العذراء (ينتقل للميزان 22 سبتمبر)

(الزّهرة) ----- فى السّرطان (تنتقل للأسد فى 27 سبتمبر)

(القمر) ------ فى الحُوت (بيغيّر مكانه كل 55 ساعة)

(المرّيخ) ----- فى الحَمَلْ (ينتقل للثّور فى 22 فبراير 2021)

(زُحل) ------ فى الجدى.(ينتقل للدلو فى 17 يناير 2023)

(المُشترى)--- فى القوس.(ينتقل للجدى فى 22 نوفمبر 2020)





الزهرة فى السرطان فى مواجهة 180 درجة مع زحل فى بيته الجدى ، الزهرة وزحل حليفان والمواجهة بين كوكبين حليفيْن تعنى تبادل المنافع ، زحل بقوانينه سيُشجّع الزهرة على قول كلمة "لا" عند أى محاولة لخرق التقاليد وقوانين المُجتمع ، والزهرة ستُشجّع زحل على الإبتسامة والبحث عن المُوسيقى والعطور والضحكة فى مواجهة التعتير والأزمات والديون والتأخيرات ، أما حلول عطارد فى بيته وهو أيضاً بيت علوّه وقوّته بُرج العذراء بالتزامن مع تلك المواجهة بين زحل والزهرة فيُشجّع أن يكون تواصلنا مع الآخرين بكل لطف وأدب ولباقة "الزّهرة" و المُطالبة بالحقوق الوظيفية أو الإرث بلباقة ولطف فى حدود القانون "زحل" للتحصّل على الحقوق بأسرع وقت وأقل قدر من التأخيرات ، التواصل مع عريس/عروس العمر بعد طول إنتظار فى حدود القوانين وأعراف المُجتمع لحماية كرامة وحقوق الطرفين ، بمشيئة الله تَعَالى.

*إخترت لك من قَنَاة يُوتيُوب

باقة من أغانى نانسى سيناترا وأغانيها مزدوجة لفتاة عاطفية وأخرى حازمة.





1- Nancy Sinatra - Hotel California

2- Nancy Sinatra - Time

3- Frank y Nancy Sinatra

4- Nancy Sinatra - You Only Live Twice

5- Nancy Sinatra - These Boots Are Made for Walkin' (1966

6- NANCY SINATRA - How Does That Grab You ? 1966

7- NANCY SINATRA 1965 - So Long Babe (Hullabaloo









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: بإمكانك التخلى عن فكرة فريق العمل مُؤقّتاً والشّروع بمفردك فى الأعمال التى تبرع فيها وتفسد إن قام بها أكثر من شخص.





برج الثور: الخشونة مع الآخرين غير مطلوبة لكن الصرامة والحزم مطلوبيْن بعض الأحيان لضمان سير العمل بسلاسة، لا تكن ليّناً فتُعصر ولاصلباً فتُكسر.





برج الجوزاء: مكافآت ومكتسبات تتحصّل عليها بمشيئة الله تَعَالى تُشعرك بصدق المثل القائل من جَدّ وَجَد ، بادر بالتصدّق على فقير مُحتاج.





برج السّرطان: وُضعت التقاليد والقوانين للمنفعة العامّة ، لذا لاتحاول خرق القوانين أو التقاليد وتمسّك بها لمصلحتك قبل مصلحة غيرك.





برج الأسد: علاقاتك المتوترة مع الآخرين تندمل ، الصلح خير ،إن كان هناك ثمة توتر فى حياتك العاطفية فسيجد طريقه للحل هو أيضاً بمشيئة الله تعالى.





برج العذراء: نسيان الماضى وعدم البكاء على اللبن المسكوب أفضل مايُمكن عمله فما فات قد فات،إلتفاتك للخلف يجعلك تقع على وجهك فانظر للأمام بتفاؤل.





برج الميزان: قم بتحديد أولوياتك وابدأ بتنفيذها أولاً بأولّ لكن إحرص ألا تضع الأولويّات بترتيبٍ خاطئ ، عندها قد تبدأ فى التساؤل عن سبب الفشل.





برج العقرب: توفيرك وظيفة لمُحتاج يعنى لقمة عيش شريفة لأحدهم بكرامة ، إتصالاتك الهاتفية ومقابلاتك نتائجها إيجابيّة بمشيئة الله تَعَالى.

برج القوس: عبارات إنتقاد قد تسمعها من أحدهم ،قم بأخذ المفيد منها بعيْن الإعتبار ، وتجاهل بقيّة القصيدة طالما لم تمسّ كرامتك.





برج الجدى: نقص أحد الفيتامينات قد يتسبب فى العصبية أوالكآبة أو تشتت القدرة الذهنية على التركيز ،عليك بتوازن الطعام وشرب الماء لتعويض العرق.





برج الدّلو: الصبر فضيلة عليك أن تتعلمها، لا للتهور أوالتسرع فى أى شيئ ، فى الكلام أو القيادة أو الشراء أو البيع أو منح الوعود.





برج الحوت: كل المشاريع العملاقة كانت بداياتها متواضعة، تذكر ذلك إن كنت تستخف مقدار ما أنجزته من تقدم، أنجز القليل لكن أنجزه بإتقان.