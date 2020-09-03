رامي جمال يعد جمهوره بأغنية "مبهجة" خلال 10 أيام

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 09:48 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أعلن الفنان رامي جمال عن طرح أغنية مبهجة خلال عشرة أيام، وذلك بعد ساعات من إجرائه استطلاعًا لمتابعيه عبر حسابه الرسمي على تويتر ليختاروا نوع الأغنية التي يُريدونها.

 

كتب رامي جمال تغريدة جديدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، قال فيها :"التصويت خلص والاجماع طلع علي غنوة مبهجة، استنوا مفاجأة خلال ١٠ أيام إن شاء الله".

 

وفي سياق آخر، تعاون رامي جمال مؤخرًا مع إليسا في ألبومها الجديد "صاحبة رأى"، من خلال أغنية "على حس حكايتنا"، وهي من كلماته، وألحانه، وتوزيع الموسيقى وسام عبد المنعم، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا.

 

والجدير بالذكر أن رامي جمال يتعاون في ألبومه الجديد مع عدد من الشعراء منهم محمد عاطف، أحمد المالكي، جمال الخولى، عمرو يحيي، ومن الملحنين يتعاون مع سامر أبو طالب، ومن الموزعين يتعاون مع وسام عبد المنعم، ومن المقرر أن يتم طرح الألبوم أوخر العام الحالي أو مطلع عام 2021.


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