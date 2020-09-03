جامعة كفرالشيخ: دخلنا ضمن أفضل 800 جامعة عالميا طبقا لتصنيف "التايمز"

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، عن ظهور الجامعة في المركز 601-800 في تصنيف التايمز البريطاني "THE World University Rankings" والذي يصدر سنويا.





وأكد د. دسوقي بأن الجامعة حافظت على ترتيبها ضمن أفضل 800 جامعة عالميًا محافظة على نفس مركزها عالميًا للعام الثالث على التوالي وفقًا لتصنيف التايمز البريطاني للتعليم العالي لعام 2021 في ظل التنافس الشديد بين الجامعات العالمية، كما حققت الجامعة المركز الثالث على مستوى الجامعات المصرية بين 21 جامعة مصرية في التصنيف.





وأوضح رئيس الجامعة أن هذا التصنيف يعد من أفضل التصنيفات العالمية ويعتمد على مؤشرات رئيسية بها عدد من المعايير الفرعية التفصيلية تشمل مجالات التعليم "البيئة التعليمية" والبحث العلمي "حجم الأبحاث المنشورة والدخل من البحث العلمي والسمعة" والاستشهادات "تأثير البحث" والعلاقات الدولية "أعضاء هيئة التدريس والطلاب والبحوث"، ودخل الصناعة "نقل المعرفة من الابتكارات وبراءات الاختراع".





وأضاف الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، أن هذا التصنيف يعد اعترافًا دوليا قويا بتطور الجامعة في التعليم والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن التصنيفات الدولية تساهم بشكل كبير في تحسين السمعة الدولية للجامعة بصفة خاصة ولمصر بصفة عامة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.





وأشار رئيس الجامعة إلى أن التقدم الذي أحرزته الجامعة في التصنيفات العالمية يرجع لاتخاذ إدارة الجامعة للعديد من الإجراءات الخاصة في هذا الشأن، موجها الشكر إلى القيادات الأكاديمية بالجامعة والسادة أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والعاملين والقائمين على التصنيف.





وفي سياق منفصل، فقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 798 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 74626 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 165 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 99280 حالة من ضمنهم 74626 حالة تم شفاؤها، و5461 حالة وفاة.



