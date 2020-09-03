شريف منير يعتزل السوشيال ميديا.. فما السر؟! (صورة)

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 09:37 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
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أعلن الفنان شريف منير اعتزاله السوشيال ميديا الفترة القادمة، بعدما تعرض لهجوم كبير في الفترة الأخيرة، حيث تنمر الكثير على أولاده عندما نشر صورة عائلية عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.

 

فكتب شريف منير عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، "انا قررت اخد راحة من السوشيال ميديا انا كنت بتعامل بقلبي وبطبعتي للي الناس عرفاها وعمري ما جرحت حد بكلامي ابدا لكن انا مؤخرا تعرضت لكم من الكراهية والحقد الغير مبرر، رغم تاريخي في التعامل مع الناس عمر ما كان فيه تجاوز".

 

وأستكمل حديثه قائلاً: "انا لما نزلت صورة كنت بسبق علشان اكتشف نوعية معينة من الناس انا مش عايزهم عندي لكن للأسف الموضوع دخل لطريق تاني انا مش حبه لان الناس شايفة ان العادي انا اتشتم وعيلتي يتشتموا لكن مش عادي ان ارد على الغلط".

 

وتابع شريف منير "وعلى فكرة انتو صح مكنش ينفع انزل لمستوى النقاش ده لأنكم متعودتوش مني على كده.. شكرا لكل جمهوري اللي حبني بجد وعارفني كويس.. استراحة شوية بقا".


شريف منير يعتزل السوشيال ميديا.. فما السر؟! (صورة)
شريف منير يعتزل السوشيال ميديا.. فما السر؟! (صورة)

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