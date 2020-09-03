اليوم.. المطربة السعودية وعد تطرح ألبومها الجديد "ويلي أحبك"

تستعد المطربة السعودية وعد، اليوم، لطرح ألبومها الجديد "ويلى أحبك"، ويشتمل الألبوم على مفاجآت عديدة، منها تقديم ثلاثة أغنيات باللهجة العراقية وأخرى بالمصرية وأخرى بالسعودية.

وتتعاون وعد في ألبومها الجديد مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين، من بينهم الملحن وليد سعد، ناصر الصالح، والشاعر خالد تاج الدين.

وكانت المطربة وعد قد بدأت مسيرتها الفنية بالاعتماد على موهبتها التي أشاد بها المتابعون والنقاد، فاستطاعت إيصال رسالتها الفنية لجمهورها حتى أصبحت واحدة من أشهر الفنانات في دول الخليج العربي.