طارق الشناوي يكتب: «وبأحسنت لا يُشترى الرغيف»!

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 09:28 ص
بوابة الفجر
Advertisements

كثيرًا ما نصف فنان بأنه (نحّيت)، يوافق على المشاركة فى أى عمل (أبّجنى تجدنى)، الفنان صاحب حرفة، منها يأكل لقمة عيشه هو ومن يعول، إلا أنه أيضا صاحب رسالة وموقف، عليه أن يحمى موهبته من الخضوع لكل عوامل الجذب.. نظريًا صحيح، أحد الشعراء عندما وجد مستمعيه لا يكفّون عن الإشادة بموهبته ولا يمنحونه شيئا أكثر من: يا عينى، وأعد يا أستاذ أعد.. ارتجل قصيدة شعرية أنهاها بتلك الكلمات (وبأحسنت لا يُشترى الرغيف).

 

فى مذكرات أجاثا كريستى، أشهر كاتبة بريطانية، والتى تحتل فى بيع الأعمال المرتبة الثانية عالميًا بعد وليم شكسبير، قالت إنها تكتب تحت إلحاح الاحتياج، لو أرادت إصلاح شرفة تسارع بكتابة قصة وتحصل على العربون، وعندما تريد تغيير سيارتها تكتب قصة أخرى.

 

عمر الشريف كان يقول أشعر أن الله يقف معى، عندما أحتاج إلى مال، يدق تليفون من شركة الإنتاج تعرض دورًا، ويوافق قبل حتى أن يقرأ.

 

ماجدة الصباحى قالت إنها اضطرت لأن تقف أمام الكاميرا مخرجة للمرة الأولى والأخيرة فى فيلم (من أحب)، الفيلم إنتاجها، والمخرج المرشح اعتذر قبل أيام قلائل من بداية التصوير، أنقذت الموقف وحافظت على رأسمالها. سألت المخرج سعيد مرزوق عن أسوأ أفلامه، فأجابنى (الدكتورة منال ترقص)، وأضاف لو عادت بى الأيام كنت أيضا سأخرجه، أمى فى المستشفى وتحتاج إلى حقنة يومية لمدة شهرين ثمنها بضع مئات من الجنيهات، هل أسـأل بعدها عن شىء آخر.

 

روى الشاعر الغنائى فتحى قورة أنه كان فى ضائقة مالية، واتصل به فريد الأطرش طالبا أن يكتب أغنية مطلعها (يا قلبى كفاية دق)، وأرسل له العربون، حاول قورة استكمال المطلع لم يستطع، اتصل بفريد قائلا: (القلب عندما يتوقف عن الدق فهذا معناه الموت)، هكذا كان يعرف الناس الموت قبل أن يصبح علميا هو موت جذع المخ، حاول قورة إقناع فريد بأن بداية الأغنية غير منطقية، وسيكتب مطلعا جديدا، استشعر من رد فريد أنه من الممكن أن يرسل المطلع لشاعر آخر، أكمل: (مدام حبيبك رق) فأصبحت من أشهر أغنياته!!.

 

يروى الشاعر الغنائى حسين السيد أنه كان مع الموسيقار محمد عبدالوهاب يتفقدان عمارة شَرَع حسين فى بنائها، استوقفه أن البناءين لا يفعلون شيئا سوى احتساء الشاى، سألهم بغضب فقالوا الميزانية نفدت، رد حسين السيد غاضبا (توبة.. توبة)، فالتقطها عبدالوهاب وطلب منه أن يُكملها فصارت واحدة من أشهر أغنيات عبدالحليم بتلحين عبدالوهاب، وأكمل حسين السيد بثمنها بناء العمارة.

 

كان الشاعر والكاتب بديع خيرى يعتب على المخرج هنرى بركات أنه ظل عامين متتاليين فى البيت بحجة ضعف مستوى ما يعرض عليه، فقال له عندما تجد سيناريو رائعا مثل (دعاء الكروان)، اِلبس (الإسموكن) واُدخل الاستوديو، وعندما لا تجد، اِلبس (العفريته الزرقاء)- يقصد بدلة العمال الحرفيين- وادخل الاستوديو، وامتثل بركات لحكمة بديع وكأنه يردد مع الشاعر (وبأحسنت لا يُشترى الرغيف)!.

أخبار تهمك

ميدو يكشف عن موقف غريب مع مدرب برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل| إصابات كورونا تواصل الانخفاض.. و"الصحة" تكشف التفاصيل الجديدة

منذ حوالي 10 ساعات

تفاصيل عرض برشلونة الأخير لميسي

منذ حوالي 11 ساعة

خاص- نكشف تفاصيل المشادة بين الشناوي وكهربا في الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

صراع جديد بين الأهلي وبيراميدز على صفقة الموسم

منذ أقل من ساعتين

تفاصيل جديدة فى أزمة كهربا داخل الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد أول صورة لرمضان صبحي بقميص بيراميدز

منذ حوالي 21 ساعة

تقارير.. الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 14 ساعة

"300 ألف جنيه مكافأة ومعاش شهري لوالده".. هدية تركي آل الشيخ إلى "بائع الفريسكا"

منذ حوالي 18 ساعة

الزمالك يحسم موقفه النهائي بشأن رزاق سيسيه

منذ أقل من نصف ساعة

أمطار رعدية على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الـ72 ساعة المقبلة

منذ حوالي 15 ساعة

تعرف على عرض برشلونة الجديد لتجديد عقد ميسي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أمريكا تفرض عقوبات صارمة على إثيوبيا بسبب سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يتجه لخطف نجم المقاولون العرب من الأهلي

منذ ساعتين و 35 دقيقة

أول تعليق من مرتضي منصور على خناقة كهربا والشناوي

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:25 م

أمطار رعدية على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الـ72 ساعة المقبلة

الزمالك يتجه لخطف نجم المقاولون العرب من الأهلي

07:31 ص

"300 ألف جنيه مكافأة ومعاش شهري لوالده".. هدية تركي آل الشيخ إلى "بائع الفريسكا"

03:39 م

صراع جديد بين الأهلي وبيراميدز على صفقة الموسم

08:21 ص

خاص- نكشف تفاصيل المشادة بين الشناوي وكهربا في الأهلي

01:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب