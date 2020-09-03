المرصد السوري: 800 مرتزق من حملة الجنسية السورية وصلوا إلى ليبيا

أعلن مدير المرصد السوري، اليوم الخميس، في تصريحات صحفية لفضائية سكاي نيوز، أن 800 مرتزق من حملة الجنسية السورية وصلوا إلى ليبيا خلال الأسابيع الأربعة الماضية.

وقد جدد المتحدث باسم القائد العام للجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، في مقطع فيديو جديد بعنوان "تحركات مرتزقة أردوغان في ليبيا"، اتهام تركيا بإرسال المزيد من المرتزقة إلى ليبيا في خطة لحشد المزيد منهم على جبهات سرت والجفرة، حسبما أفادت قناة مداد نيوز.

وأوضح "التقرير" أن المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، نشر، مقطع فيديو على حسابة الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، يوثق تواجد عناصر من "فرقة السلطان مراد" السورية في معسكر اليرموك الليبي.

وتابع " التقرير" علق المسماري، في تدوينة مرفقة بالفيديو المنشور ،أن فرقة السلطان مراد السورية والتي تتبع أنقرة تقيم معسكر تدريب لها في معسكر اليرموك في العاصمة الليبية طرابلس لتدريب مجموعات من المرتزقة " مشيرا الى أن المرتزقة تم نقلهم على عجل من سوريا إلى ليبيا دون تدريب كاف ليحلوا في نقاط الحراسة محل المقاتلين المتمرسين الذين يتم نقلهم وإعدادهم وحشدهم على جبهات سرت والجفرة.