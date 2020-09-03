"عصابة في المول".. أحدث عروض "مسرح مصر" على "MBC مصر".. غدًا

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 09:23 ص
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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وسط نجاح جماهيري مُمتد تعرض قناة "MBC مصر"، غداً الجمعة في تمام الثامنة مساءً أحدث عروض "مسرح مصر"، حيث تعرض المسرحية الكوميدية "عصابة في المول".

 

تدور أحداث مسرحية "عصابة في المول"، في اطار كوميدي حول بعض الشباب الذين يُحاولون سرقة أحد المولات بطريقة ساذجة جداً مما يوقعهم في كثير من المشاكل ويسبب لهم الكثير من الأزمات ويفجر الكثير من المواقف الكوميدية الضاحكة.

 

ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبد الباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد انور، وكريم عفيفي، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.

 

تُعرض مسرحية "عصابة في المول" من عروض "مسرح مصر" على قناة "MBC مصر" الجمعه 4 سبتمبر 2020 الساعة 8:00 مساءً.

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