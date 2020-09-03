رياض الخولي ينضم لقائمة أبطال مسلسل "ضربة معلم" مع محمد رجب

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 09:22 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تعاقد الفنان رياض الخولي على بطولة مسلسل "ضربة معلم"، للفنان محمد رجب، ومن المقرر البدء في تصويره خلال الأيام المقبلة، والمسلسل من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق، وينتمي لنوعية أعمال الـ45 حلقة.

 

ونجح الثلاثي محمد رجب وإسماعيل فاروق وأحمد عبد الفتاح في تحقيق نجاحًا كبيرًا بعد تعاونهم معًا في مسلسل "الأخ الكبير"، والذي شارك في بطولته عبير صبري، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكي، محمود حجازي، رندا البحيري، هاجر أحمد، ايهاب فهمي، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام، زينة منصور.

 

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان رياض الخولي الدرامية مشاركته في مسلسل "الفتوة"، وهو من تأليف هاني سرحان، إخراج حسين المنباوي، إنتاج شركة سينرجي، وهو بطولة مي عمر، أحمد صلاح حسني، أحمد خليل، رياض الخولي، أنعام سالوسة، وموسيقي تصويرية شادي مؤنس.

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