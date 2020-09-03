بينها مصر.. روسيا تستأنف رحلات الطيران إلى 3 وجهات جديدة

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 09:16 ص
الطيران الروسي
الطيران الروسي
وكالات
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قررت السلطات الروسية، اليوم الخميس، استئناف رحلات الطيران مع 3 دول، وذلك بعد تعليقها في ظل الإجراءات التي تم اتخاذها لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

 

وأصدرت الحكومة الروسية، بيانًا رسميًا أكدت فيه أنه سيتم استئناف رحلات الطيران مع مصر والإمارات وجزر المالديف.

 

ووقع رئيس الورزاء الروسي ميخائيل ميشوستين، على مرسوما بتاريخ 2 سبتمبر الجاري بشأن استئناف الرحلات على أساس المعاملة بالمثل مع الدول الثلاث.

 

وكانت الحكومة الروسية، سمحت بتنفيذ 3 رحلات في الأسبوع إلى مطار القاهرة، ورحلتين في الأسبوع إلى دبي وإلى مطار فيلانا الدولي بجزر المالديف.

 

وكشفت الحكومة الروسية، أنه تم اتخاذ قرار استئناف رحلات الطيران مع الدول الثلاث بناء على توصية من اللجنة المسؤولة عن مكافحة جائحة كورونا في روسيا.

 

وقررت السلطات الروسية، زيادة عدد الرحلات الجوية مع سويسرا إلى 4 رحلات أسبوعيا، رحلتان تنفذهما الناقلة الروسية "أيروفلوت" (موسكو - جنيف)، ورحلتان تنفذهما خطوط الطيران السويسرية (زيورخ - موسكو).

 

واستأنفت روسيا رحلات الطيران مطلع أغسطس الماضي مع تركيا والمملكة المتحدة وتنزانيا وسويسرا، وذلك بعد تعليقها بسبب الجائحة.

 

وعلقت موسكو، جميع رحلات الطيران الدولية ورحلات التشارتر اعتبارا من 27 مارس الماضي، على خلفية جائحة كورونا، وتم تمديد هذا الحظر آخر مرة في الثاني من يوليو حتى أوائل أغسطس.

 

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مصر روسيا الامارات استئناف الرحلات الجوية

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