تعليم قنا يُشدد على تعليمات تحويل الطلاب من العام إلى الأزهري

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شدد الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، خلال اجتماعه برؤساء أقسام شئون الطلبة والامتحانات بالإدارات التعليمية على الالتزام بالتعليمات الوزارية المنظمة لعملية تحويل الطلاب من التعليم العام إلى الأزهري والعكس مع التدقيق والتحري عن المواعيد المقررة قانونًا وعدم مخالفتها.



ونبه وكيل الوزارة، على تخفيف العبء على أولياء الامور وتقليل التزاحم بالمديرية عن طريق تجميع طلبات النقل داخل كل إدارة وارسالها بشكل مجمع مع مندوب شئون الطلاب والامتحانات بالإدارة لاعتمادها من المديرية وإحالة من يخالف ذلك إلى التحقيق.



وفي سياق إتمام البيان الإلكتروني وتطبيقه أكد الوكيل، أن الإدارات التعليمية ستعنى بتوفير أجهزة حاسب آلي متصلة بشبكة الانترنت وطابعات لتسهيل مهمة الموظفين المكلفين بإنجازه على أن تكون لديهم الخبرة الكافية لذلك وعلى ألا يكونوا من خارج أقسام شئون الطلاب.



جاء ذلك اثناء الاجتماع الذي عقد بمسرح المركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا بحضور صابر زيان مدير عام الشئون التنفيذية، وسوميه عبد الفتاح مدير إدارة شئون الطلاب بالمديرية وأحمد سعد جريو مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام وعبد الناصر سليم رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام بالمديرية.



كما ترأس الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا لجنة اختيار المتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية (مدير ووكيل وموجه وموجه اول بالتعليم العام والفني) التي اعلنت عنها مديرية التربية والتعليم في بداية العام المالي 2020-2021 لضخ دماء جديدة بين القيادات وتحفيز الشباب الطموح نحو تولي زمام الأمور بالمؤسسات التعليمية.



تجرى المقابلات الشخصية للمتقدمين والمقرر انتهائها 9 سبتمبر بحسب الجدول المحدد من قبل التنسيقات المختلفة بقاعة معسكر قنا الدائم في حضور اللجنة المشكلة من الدكتورة عزة صادق المدرس بكلية التربية بجامعة جنوب الوادي والدكتور عربي ابو زيد مدير عام التعليم العام والاستاذ مصطفى سيد مدير عام الشئون الادارية وجابر حمزة نقيب المعلمين بقنا واسماعيل عبد المنعم مدير ادارة تنسيق التعليم الابتدائي واحمد عطية ممثل مديرية التنظيم والادارة بقنا.



بدأت المقابلات لاختيار مدير مدرسة للمرحلة الابتدائية واستمرت إلى ساعة متأخرة وتستكمل اليوم اختيار المتقدمين لشغل وظيفة وكيل مدرسة للمرحلة الابتدائية، وحرصت اللجنة على قياس مدى استيعاب المتقدمين وتفاعلهم مع منظومة التعليم الجديدة وتبنيهم الرؤى والافكار التي تتفق واستراتيجية الوزارة في خلق روح الابداع والابتكار بين عناصر العملية التعليمية من متعلم ومعلم وقيادة.