مشاهدات قاسية لأغنية "بالبنط العريض" لحسين الجسمي على اليوتيوب

حققت أغنية "بالنبط العريض" للفنان الإماراتي حسين الجسمي، نجاحاً كبير حيث تخطت الـ53 مليون مشاهدة، بعد طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

يذكر أن أغنية "بالبنط العريض" من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان حسين الجسمي، وتوزيع ومكساج وماستر توما.

وتقول كلمات الأغنية:

"حبيبي بالبُنط العريض .. غالي واقرب م الوريد .. حالتي تتشخص جُنون .. بيقولولي انا بيك مريض .. أتاري كُل ما احب فيك .. بدمنك وبقيت مزاج .. أتلحق بقى دي ف إيديك ..

ما انت في لُقاك العلاج .. آه لقيت الطبطبه .. واقوى لو ما انتش بعيد .. ضحكتك فيها كهربا .. بابقى زي واحد جديد".