"يستاهل كل خير".. أمير طعيمة يُعلق على تكريم تركي آل الشيخ لطالب "الفريسكا"

نشر الشاعر الغنائي أمير طعيمة، صورة لسيادة المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، عبر حسابه الرسمي لموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، وعلق طعيمة عن تكريمه للطالب إبراهيم الشهير ببائع الفريسكا لتفوقه بالثانوية العامة، فقال :" دكتور إبراهيم الشهير ب بائع الفريسكا يستاهل الدعم ويستاهل كل خير، و انت تستاهل الثواب يا راجل يا محترم".

تواصل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، مع الطالب إبراهيم عبدالناصر، الشهير بـ"بائع الفريسكا"، وقرر آل الشيخ، صرف مكافأة للشاب بمبلغ 300 ألف جنيه، مع تخصيص معاش شهري لوالده 15 ألف جنيه.

وظهر إبراهيم في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يبيع "الفريسكا" على شواطىء الإسكندرية، مؤكدًا على كفاحه مع والده من أجل العيش، مشيرًا على حصوله على مجموع 99.6% في الثانوية العامة هذا العام وقبوله في كلية الطب.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "عاوز وسيلة تواصل بالابن البار ده.. مين يدلني عليه ويشارك في الثواب".

وينوي تركي آل الشيخ تحقيق أحلام الشاب السكندري الطموح الذي يعتبر نموذجًا في الكفاح.