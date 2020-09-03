"يستاهل كل خير".. أمير طعيمة يُعلق على تكريم تركي آل الشيخ لطالب "الفريسكا"

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 09:05 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
Advertisements

نشر الشاعر الغنائي أمير طعيمة، صورة لسيادة المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، عبر حسابه الرسمي لموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، وعلق طعيمة عن تكريمه للطالب إبراهيم الشهير ببائع الفريسكا لتفوقه بالثانوية العامة، فقال :" دكتور إبراهيم الشهير ب بائع الفريسكا يستاهل الدعم ويستاهل كل خير، و انت تستاهل الثواب يا راجل يا محترم".

 

تواصل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، مع الطالب إبراهيم عبدالناصر، الشهير بـ"بائع الفريسكا"، وقرر آل الشيخ، صرف مكافأة للشاب بمبلغ 300 ألف جنيه، مع تخصيص معاش شهري لوالده 15 ألف جنيه.

 

وظهر إبراهيم في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يبيع "الفريسكا" على شواطىء الإسكندرية، مؤكدًا على كفاحه مع والده من أجل العيش، مشيرًا على حصوله على مجموع 99.6% في الثانوية العامة هذا العام وقبوله في كلية الطب.

 

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "عاوز وسيلة تواصل بالابن البار ده.. مين يدلني عليه ويشارك في الثواب".

 

وينوي تركي آل الشيخ تحقيق أحلام الشاب السكندري الطموح الذي يعتبر نموذجًا في الكفاح.

"يستاهل كل خير".. أمير طعيمة يُعلق على تكريم تركي آل الشيخ لطالب "الفريسكا"
"يستاهل كل خير".. أمير طعيمة يُعلق على تكريم تركي آل الشيخ لطالب "الفريسكا"

أخبار تهمك

شاهد أول صورة لرمضان صبحي بقميص بيراميدز

منذ حوالي 21 ساعة

تفاصيل جديدة فى أزمة كهربا داخل الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يحسم موقفه النهائي بشأن رزاق سيسيه

منذ ثلث ساعة

أمطار رعدية على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الـ72 ساعة المقبلة

منذ حوالي 15 ساعة

الزمالك يتجه لخطف نجم المقاولون العرب من الأهلي

منذ ساعتين و 30 دقيقة

تفاصيل عرض برشلونة الأخير لميسي

منذ حوالي 11 ساعة

تعرف على عرض برشلونة الجديد لتجديد عقد ميسي

منذ حوالي 6 ساعات

صراع جديد بين الأهلي وبيراميدز على صفقة الموسم

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من مرتضي منصور على خناقة كهربا والشناوي

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 12 ساعة

خاص- نكشف تفاصيل المشادة بين الشناوي وكهربا في الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

"300 ألف جنيه مكافأة ومعاش شهري لوالده".. هدية تركي آل الشيخ إلى "بائع الفريسكا"

منذ حوالي 18 ساعة

ميدو يكشف عن موقف غريب مع مدرب برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| إصابات كورونا تواصل الانخفاض.. و"الصحة" تكشف التفاصيل الجديدة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. أمريكا تفرض عقوبات صارمة على إثيوبيا بسبب سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

تقارير.. الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:25 م

أمطار رعدية على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الـ72 ساعة المقبلة

الزمالك يتجه لخطف نجم المقاولون العرب من الأهلي

07:31 ص

"300 ألف جنيه مكافأة ومعاش شهري لوالده".. هدية تركي آل الشيخ إلى "بائع الفريسكا"

03:39 م

صراع جديد بين الأهلي وبيراميدز على صفقة الموسم

08:21 ص

خاص- نكشف تفاصيل المشادة بين الشناوي وكهربا في الأهلي

01:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب