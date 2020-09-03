فتح شعبة البطلمية والرومانية بقسم الآثار بآداب حلوان

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 09:04 ص
بوابة الفجر
أية حمروشي
Advertisements
وفقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات تم فتح شعبة البطلمية والرومانية بقسم الآثار والحضارة بكلية الآداب جامعة حلوان، بما يسهم فى ثراء ثقافة الطلاب بالحضارة المصرية فى ذلك العصر، والأفكار ومظاهر الحياة فى تلك الفترة حضارة مصر.

هذا ويتضمن قسم الاثار والحضارة بكلية الآداب ثلاثة شعب وهى:

-شعبة آثار مصرية
-شعبة آثار إسلامية
-شعبة آثار وحضارة مصر البطلمية والرومانية.

ويهدف قسم الآثار والحضارة من خلال الدراسة به إلى الإلمام بتاريخ حضارة مصر فى العصور الإسلامية، والإلمام بتاريخ حضارة مصر فى العصور الفرعونية، وتنمية الوعى الاثرى والمحافظة على الآثار وتسجيلها.

ويقبل القسم الطلاب الثانوية العامة من خلال المفاضلة بين المتقدمين بالمجموع الاعتبارى (المجموع الكلي + مجموع اللغات ) للثانوية العامة ولا يقبل الانتساب.

أخبار تهمك

أمطار رعدية على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الـ72 ساعة المقبلة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل| إصابات كورونا تواصل الانخفاض.. و"الصحة" تكشف التفاصيل الجديدة

منذ حوالي 10 ساعات

"300 ألف جنيه مكافأة ومعاش شهري لوالده".. هدية تركي آل الشيخ إلى "بائع الفريسكا"

منذ حوالي 18 ساعة

صراع جديد بين الأهلي وبيراميدز على صفقة الموسم

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يتجه لخطف نجم المقاولون العرب من الأهلي

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل.. أمريكا تفرض عقوبات صارمة على إثيوبيا بسبب سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

أول تعليق من مرتضي منصور على خناقة كهربا والشناوي

منذ حوالي 14 ساعة

تقارير.. الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يحسم موقفه النهائي بشأن رزاق سيسيه

منذ أقل من نصف ساعة

تعرف على عرض برشلونة الجديد لتجديد عقد ميسي

منذ حوالي 7 ساعات

تفاصيل جديدة فى أزمة كهربا داخل الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد أول صورة لرمضان صبحي بقميص بيراميدز

منذ حوالي 21 ساعة

ميدو يكشف عن موقف غريب مع مدرب برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 12 ساعة

تفاصيل عرض برشلونة الأخير لميسي

منذ حوالي 11 ساعة

خاص- نكشف تفاصيل المشادة بين الشناوي وكهربا في الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:25 م

أمطار رعدية على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الـ72 ساعة المقبلة

الزمالك يتجه لخطف نجم المقاولون العرب من الأهلي

07:31 ص

"300 ألف جنيه مكافأة ومعاش شهري لوالده".. هدية تركي آل الشيخ إلى "بائع الفريسكا"

03:39 م

صراع جديد بين الأهلي وبيراميدز على صفقة الموسم

08:21 ص

خاص- نكشف تفاصيل المشادة بين الشناوي وكهربا في الأهلي

01:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب