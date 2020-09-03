كاريلو يكشف سر التتويج بلقبي الدوري السعودي وأبطال آسيا

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 11:02 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أكد أندريه كاريلو نجم فريق الهلال السعودي، أن قوة المنافسة في الدوري السعودي قاده لحجز مكانا أساسيا مع منتخب بيرو، كاشفا أسباب تتويج الزعيم بالدوري السعودي ودوري أبطال آسيا.

 

وقال كاريلو في تصريحات تلفزيونية: "عملنا عمل كبير في الدوري، وكان هناك لحمة وتكاتف كبير بين المجموعة ككل جعلتنا نقطف ثمار الموسم، ببطولتي دوري أبطال آسيا والدوري السعودي للمحترفين".

 

وتابع: "تدريباتي كانت مستمرة في فترة إصابتي بكورونا، ولم تعيقني عن مواصلة استعداداتي، وحينما عدت للتدريبات الجماعية خلال التحضيرات كنت افتقد الرتم الجماعي بعض الشيء، ولكن مع المباريات الأولى استعدت نسبة عالية من لياقتي البدنية وجاهزيتي".

 

وأضاف: "ليس هناك مركز مضمون بالفريق والمنتخب، وقوة المنافسات السعودية تجعلني منافس على مركز أساسي في منتخب بيرو، فأنا أحافظ على مستواي هنا ومحاط بلاعبين محترفين على مستوى عال وهذا ما سيقودني للأفضل والمنافسة كما يجب بمنتخب بلادي".

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