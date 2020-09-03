البرازيل تسجل 46934 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 08:58 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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رصدت وزارة الصحة في البرازيل، اليوم الخميس، 46934 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال اليوم الأخير.

 

وقد بلغ إجمالي عدد المصابين 3 ملايين و997 ألفا و865 شخصا، بسحب ما ذكرت وزارة الصحة البرازيلية.

                                                                                                                                          

وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية، عن تسجيل 1184 حالة وفاة جراء فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، لتصل حصيلة ضحايا الفيروس إلى 123 ألفا و780 شخصا.

 

وتجاوزعدد المصابين بكورونا في البرازيل الـ3.9 مليون حالة يوم الاثنين الماضي، وعتبة 3.8 مليون إصابة قبل 3 أيام من ذلك.

 

وسجلت البلاد ثاني أكبر حصيلة في العالم للإصابات والوفيات بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة.

 

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