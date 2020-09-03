جاريث بيل يكسر صمته ويشن هجوما ناريا على ريال مدريد

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 10:05 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

 

شن الويلزي جاريث بيل نجم ريال مدريد، هجومًا على ناديه الحالي، مؤكدًا أن الملكي لم يسمح له بالرحيل، بعدما حاول مغادرة المرينجي في العام الماضي.

 

وقال بيل في حواره مع قناة "سكاي سبورتس"،: "عندما أتي إلى هنا (منتخب ويلز) أشعر بسعادة كبيرة وراحة شديدة واستقبال جيد".

 

وتابع: "ما يُقال في مدريد لا يؤثر عليّ، بصراحة لدي خبرة في التعامل مع هذا، فعندما أتي إلى هنا أشعر بالسعادة والحماس الشديد وأكون متحفزًا للعب كرة القدم".

 

وعن مستقبله، أوضح: "إنه سؤال يوجه للنادي، لأنني حاولت الرحيل في العام الماضي والنادي منع كل شيء حتى اللحظة الأخيرة، لم يسمحوا لي بالمغادرة، لذلك يجب أن نسأل النادي".

 

وتابع: "أريد لعب كرة القدم، ومتحمس للقيام بذلك، لكن النادي هو من يتحكم في كل شيء، ما الذي يمكنني فعله؟ لدي عقد وما يمكنني فعله هو الاستمرار في ما أفعله وأرى ما سيحدث".

 

وسئل بيل حول ما إذا كان يرغب في الرحيل عن الريال، وفي هذا الصدد، قال: "أريد أن ألعب كرة القدم، لا يزال عمري 31 عامًا فقط وأنا في حالة جيدة، لا يزال لدي الكثير لأقدمه، أنا بين يدي النادي، لكنهم يجعلون الأمور صعبة للغاية".

أخبار تهمك

شاهد أول صورة لرمضان صبحي بقميص بيراميدز

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل| إصابات كورونا تواصل الانخفاض.. و"الصحة" تكشف التفاصيل الجديدة

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يحسم موقفه النهائي بشأن رزاق سيسيه

منذ نصف ساعة

تعرف على عرض برشلونة الجديد لتجديد عقد ميسي

منذ حوالي 7 ساعات

ميدو يكشف عن موقف غريب مع مدرب برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من مرتضي منصور على خناقة كهربا والشناوي

منذ حوالي 14 ساعة

تفاصيل عرض برشلونة الأخير لميسي

منذ حوالي 11 ساعة

صراع جديد بين الأهلي وبيراميدز على صفقة الموسم

منذ أقل من ساعتين

خاص- نكشف تفاصيل المشادة بين الشناوي وكهربا في الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

الزمالك يتجه لخطف نجم المقاولون العرب من الأهلي

منذ ساعتين و 41 دقيقة

"300 ألف جنيه مكافأة ومعاش شهري لوالده".. هدية تركي آل الشيخ إلى "بائع الفريسكا"

منذ حوالي 19 ساعة

تفاصيل جديدة فى أزمة كهربا داخل الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

تقارير.. الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 14 ساعة

أمطار رعدية على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الـ72 ساعة المقبلة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. أمريكا تفرض عقوبات صارمة على إثيوبيا بسبب سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:25 م

أمطار رعدية على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الـ72 ساعة المقبلة

الزمالك يتجه لخطف نجم المقاولون العرب من الأهلي

07:31 ص

"300 ألف جنيه مكافأة ومعاش شهري لوالده".. هدية تركي آل الشيخ إلى "بائع الفريسكا"

03:39 م

صراع جديد بين الأهلي وبيراميدز على صفقة الموسم

08:21 ص

خاص- نكشف تفاصيل المشادة بين الشناوي وكهربا في الأهلي

01:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب