الزمالك يحسم موقفه النهائي بشأن رزاق سيسيه

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 09:41 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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حسم نادي الزمالك موقفه النهائي من مهاجمه الإيفواري رزاق سيسيه، جناح الفريق المعار إلى صفوف الإتحاد السكندري.

 

ويلعب سيسيه معاراً مع الإتحاد السكندري منذ ثلاثة أعوام، بعد انضمامه للزمالك قادماً من صفوف نادي أسوان.

 

ووفقاً لمصدربالقلعة البيضاء، فإن إدارة الزمالك قررت عدم التخلي عن خدمات اللاعب بشكل نهائي.

 

وأوضحت، أن اللاعب الإيفواري سيظل ملكاً لنادي الزمالك فقط، في ظل تألقه مع نادي الإتحاد.

 

وفي ظل صعوبة عودته للقلعة البيضاء خلال الموسم القادم بسبب اللاعبين الأجانب، سيظل مبدأ الإعارة هو الخيار الوحيد المتاح أمام اللاعب، دون التفريط به.

 

ومن المقرر أن يطلب نادي الإتحاد السكندري شراء اللاعب بشكل نهائي، إلا أن الزمالك سيعرض فقط التخلي عنه على سبيل الإعارة.

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