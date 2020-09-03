صراع جديد بين الأهلي وبيراميدز على صفقة الموسم

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 08:21 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية أن محمد إبراهيم نجم مصر المقاصة تلقى أكثر من عرض للرحيل عن صفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

وهناك صراع بين الأهلي وبراميدز على التعاقد مع محمد إبراهيم، حيث يفاوض الناديان اللاعب منذ شهر تقريبا وتحديداً عقب تألقه في الفترة الماضية بعد استئناف بطولة الدوري عقب توقفه في مارس الماضي بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

 

ودخلت إدارات التعاقدات في كلا من الأهلي وبراميدز في مفاوضات جادة مع وكيل محمد إبراهيم ولكن لم يتم إرسال أي عرض رسمي لمجلس إدارة الفريق الفيومي لاتخاذ قرارا نهائيًا بشأن مصير اللاعب في الموسم المقبل.

 

ولا يمانع مجلس إدارة مصر المقاصة بيع محمد إبراهيم في حال تلقيه عرضًا مناسبًا من الناحية المادية وأن محمد إبراهيم هو من سيحدد وجهته المقبلة كما كان الحال مع باقي نجوم الفريق.

 

وأكد أحد المصادر في مصر المقاصة أن المفاوضات أقوى من جانب الأهلي لاقناع محمد إبراهيم بارتداء القميص الأحمر وحسم الصفقة قبل براميدز.

 

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