نرمين الفقي تخطف الأنظار بأدث إطلاله لها عبر "إنستجرام"

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 07:42 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
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شاركت الفنانة نرمين الفقي، صورة من أحدث جلسات تصوير لها أثناء استمتاعها بالأجواء الصيفية وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وعلقت "الفقي" على الصور التي ظهرت فيها مرتدية فستانا أسود وقبعة، قائله: "سبحان الله على جمال البحر"، وتفاعل الجمهور مع الصور من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "جميلة الجميلات"،"بسم الله ماشاء الله عليك ربنا يحفظك".


يذكر أن آخر أعمال الفنانة نرمين الفقي مشاركتها في مسلسل "نصيبي وقسمتك"،والذي يتكون من 45 حلقة ويحتوي على عدد من القصص المختلفة.

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