تمديد عقد مدرب فولهام حتى 2023

أعلن نادي فولهام الإنجليزي ، عن تمديد عقد مدرب الفريق سكوت باركر.





وذكر الموقع الرسمي لفولهام، اليوم الأربعاء، أن باركر وقع على عقد يبقيه كمدرب للفريق حتى صيف عام 2023.





و قال باركر في تصريحات للموقع الرسمي لناديه: "أنا سعيد للتوقيع على عقد جديد يظهر الثقة والالتزام المتبادلين بيني وبين النادي".





وأضاف: "أنا سعيد بالعمل الجاد الذي قمنا به جميعا وراء الكواليس، والذي أدى في النهاية إلى تحقيق هدفنا بالصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز الشهر الماضي".





ويستهل فولهام مشواره في الدوري الإنجليزي يوم 12 سبتمبر الجاري، حيث يستضيف فريق أرسنال.



