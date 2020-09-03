مفاجآت في تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة بيراميدز في الدوري

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 07:25 ص
تشكيل الزمالك المتوقع
تشكيل الزمالك المتوقع
علي خلاف
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تنطلق مساء اليوم الخميس، موقعة الزمالك وبيراميدز ضمن إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز في الدوري المصري

ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك ضد بيراميدز بالجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، في تمام الساعة الـ20:30 من مساء الخميس المقبل الموافق 3 سبتمبر 2020.

تشكيل الزمالك المُتوقع أمام بيراميدز بالدوري المصري

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، مباراة فريقه أمام بيراميدز بالدفع بالقوة الهجومية للأبيض، معتمدًا على طريقة ( 4-2-3-1) ليصبح التشكيل كالآتي:-

حراسة المرمى:- محمد أبوجبل
خط الدفاع:- عبد الله جمعة - محمود حمدي الونش - محمود علاء - أحمد عيد
خط الوسط:- محمد حسن - فرجاني ساسي
خط الوسط الهجومي:- أشرف بنشرقي - يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو
الهجوم:- مصطفى محمد.

ترتيب الزمالك في جدول الدوري المصري

وفي سياق متصل يحتل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك المركز الثالث برصيد 45 نقطة، وهوا نفس عدد نقاط بيراميدز صاحب المركز الثاني، ولكن فارق الأهداف يصب في مصلحة الفريق السماوي قبل موقعة الجولة الرابعة والعشرين.

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