موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز في الدوري المصري والقنوات الناقلة

سيكون عشاق كرة القدم على موعد مع قمة نارية تجمع بين فريق الزمالك ونظيرة بيراميدز، غدا الخميس الموافق 3 سبتمبر القادم، على ملعب الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة الـ24 من الدوري المصري الممتاز.





موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز في الدوري المصري:-





وينطلق اللقاء في تمام الساعة الثامنة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة ونصف بتوقيت السعودية، والعاشرة ونصف بتوقيت الإمارات، والساعة السادسة ونصف بتوقيت جرينتش.





القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد بيراميدز في الدوري المصري:-

وسوف تذاع المباراة حصريًا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة أون تايم سبورت 1، التابعة لشبكة قنوات اون، والمالكة لحقوق بث مباريات الدوري المصري الممتاز.





ويدخل الزمالك اللقاء بعدما حقق فوزا صعبا على إنبي، بهدفٍ دون رد، أحرزه محمود حمدي الونش، ضمن منافسات الجولة الماضية.





وعلى الجانب الأخر حقق بيراميدز فوزا كاسحا في حسم آخر مبارياته أمام الإنتاج الحربي لصالحه بثلاثة أهداف نظيفة.





ويتساوى الفريقان في رصيدهما من النقاط، حيث يحتل بيراميدز المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 45 نقطة، متفوقًا بفارق الأهداف على الزمالك صاحب المركز الثالث بنفس عدد النقاط، ويفصلهم 17 نقطة عن الأهلي صاحب الصدارة.



