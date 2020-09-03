الزمالك يتجه لخطف نجم المقاولون العرب من الأهلي

كشفت تقارير صحفية أن الزمالك كثف مفاوضاته في الساعات الماضية مع يوسف حسن نجم هجوم المقاولون العرب ومواليد 2003 وذلك من أجل التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وتوجد محاولات قوية من جانب إدارة الزمالك لإغراء يوسف حسن مادياً وإقناعه بإمكانية مشاركته مع الفريق الأول وذلك من أجل حسم الصفقة وتعديل رغبته خاصة بعد دخول الأهلي في الصفقة في الأيام الماضية.





ووعد مسئولو الزمالك يوسف حسن بتقديم عرض رسمي إلى إدارة ذئاب الجبل من أجل التعرف على التفاصيل المادية.





وحصل يوسف حسن على لقب هداف دوري الجمهورية في الموسم الماضي برصيد 21 هدفًا كما حصد لقب أفضل لاعب في البطولة.



