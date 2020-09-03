فايلر يعطي الضوء الأخضر للتخلص من أجايي وجيرالدو

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 06:31 ص
فايلر
فايلر
عبد القادر عرابي
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قرر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، التخلص من نجمي الفريق المحترفين، جونيور أجايي، وجيرالدو دا كوستا، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وأبدى فايلر غضبه من تواضع مستوى جونيور أجايي، الذي تراجع بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وبشكل خاص بعد عودة الدوري المصري بعد التوقف.

وأكد مصدر مسؤول، أن فايلر لا يمانع في رحيل أجايي، وترك الأمر للجنة التخطيط لبيعه، حال تلقيه عرضاً مناسباً.

ويريد فايلر التعاقد مع جناح أجنبي من العيار الثقيل، لتدعيم هجوم الفريق.

ولا يبدو جيرالدو أفضل حالاً من أجايي، حيث لم يظهر بالشكل المأمول، منذ انضمامه للأهلي مطلع الموسم الجاري.

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فايلر جيرالدو الاهلي اجايي

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