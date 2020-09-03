نجم الأهلي السابق يوجه رسالة قوية لرمضان صبحي

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 06:01 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
رقية صلاح
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علق مختار مختار مدرب نادي الإنتاج الحربي  علي فوز فريقه أمس أمام نظيره سموحة بعد تعثره في ثلاث مباريات ماضية. 

وقال مختار عبر قناة "أون تايم سبورتس" مع الإعلامي أحمد شوبير :"الفريق لم يخضع لفترة إعداد مثل باقي الأندية، وقبل مباراة الأهلي لم نتمرن نهائياً، وكنت أعلم بالمعاناه الكبيرة التي سنمر بها لأننا لم نعد للمباريات بشكل جيد".

وأضاف:"لاعبي الفريق كانوا يعانوا من النقص البدني وتحدثت معهم بخصوص التعب والمرض وقولت لهم أنه تم الشفاء لنا جميعا،  وكانوا على قدر من المسئولية أمام سموحة".

وتابع:" المباراة السابقة اضعنا الكثير من الفرص لو تم استغلالها جيدا كانت المباراة انتهت بشكل أخر، ورغم المكسب علي سموحة مازلنا في منطقة الخطر  ومكسب اليوم سيعطينا دفعة لباقي المباريات".

وأكمل:" تواصل معي مسئولي المصري البورسعيدي من أجل تولي تدريب الفريق وتلقيت عرض مغري منهم ولكن رفضت أن أرحل عن الانتاج في ظل  الظروف الصعبة التي نمر بها واحترم المصري رغبتي، وشرف لي تدريبه في أي وقت".

وواصل:" بطولة الدوري انحسمت بشكل كبير للأهلي وفايلر أمامه البطولة الأهم أفريقيا ولابد أن يريح لاعبي الفريق الكبار والبدائل في نفس مسوي الأساسين".

وأردف:" حزين لرحيل رمضان صبحي لنادي بيراميدز وهو أمر واقع ونفس الموقف حدث مع عبدالله السعيد لكنه ليس من أبناء النادي بينما رمضان تربي في الأهلي، وذهب لأوروبا ولم يظهر، وعندما عاد للأهلي تألق والأحمر هو صاحب الفضل عليه، والمقابل المادي لا يساوي شئ بجانب حب الجماهير ".

وأتم تصريحاته:" لابد أن يتعلم كهربا مما حدث، وعلي الجميع أن يعطيه النصائح حتي لا يصعب الأمور على نفسه".



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