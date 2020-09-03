شريف البردويلي لـ"الفجر الفني": "موسي" سيغير مسار السينما في مصر.. وهذه تفاصيل مشاركتي فيه

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أعرب الفنان شريف البردويلي عن سعادته الشديدة بالمشاركة في فيلم "موسي"، الذى من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.



وتحدث شريف البردويلي في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" أوضح خلاله أن ما جذبه للمشاركة في فيلم "موسي" هو أن قصته رائعة والسيناريو مكتوباً بشكل جيد، كما أن الفيلم يضم مجموعة مميزة من النجوم، بالإضافة إلى حبه الشديد للمخرج بيتر ميمي ، وأنه يفضل دائما العمل معه موضحاً " بيتر ميمي مخرج متميز واستمتع جداً بالعمل معه ".



وأوضح "شريف" أن فكرة الفيلم جديدة من نوعها وستغير مسار السينما في مصر ، لافتاً أنه يجسد دور بلطجي يدعي "عاصم" ضمن أحداث الفيلم.



وأشار شريف إلى سعادته الكبيرة بالعمل مع المخرج بيتر ميمي ، ومع هؤلاء النجوم المُشاركين فيه، مُتمنيًا أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور.



يُشار أن فيلم "موسي" خامس تجربة تجمع الفنان شريف البردويلي والمخرج بيتر ميمي بعدما قدما سويا الكثير من الأعمال الناجحة منها "كلبش ، الأب الروحي ، الهرم الرابع " وأخرهم مسلسل "الإختيار" ، والذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي وحققا خلاله نجاحاً كبيراً بشهادة الجمهور والنقاد.



فيلم "موسي" تدور أحداثه في إطار خيالي، حيث يتم اختراع أول روبوت في الشرق الأوسط؛ ويكون الروبوت هو البطل الرئيسي خلال الأحداث،حيث يعتمد على الجرافيك والخيال العلمي بشكلٍ كبير في الأحداث.



والفيلم إنتاج مشترك بين شركة سينرجى فيلمز ونيوسينشرى وأفلام مصرالعالمية، وذلك لضخامة الانتاج واستخدام أحدث ‏تقنيات الجرافيكس العالمية.‏



ويشارك في الفيلم كوكبة من ألمع النجوم منهم كريم محمود عبد العزيز، وأحمد العوضي ، شريف البردويلي، إياد نصار، وسارة الشامي، وأحمد حاتم، وأسماء أبو اليزيد، ومحمود حافظ، وتأليف وإخراج بيتر ميمي.