تفاصيل جديدة فى أزمة كهربا داخل الأهلي

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 04:30 ص
كهربا
كهربا
محمد جمال
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أكد الإعلامي إسلام صادق، أن المشادة التى كانت بين محمود عبدالمنعم "كهربا"، ومحمد الشناوي، أحدثت ضجة كروية داخل الوسط الرياضي.

وقال صادق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "كهربا اشتبك مع الشناوي بسبب رفض الأخير أسلوب اللاعب الذى تحدث به، وذلك بسبب أن كهربا لم يكن مركز على الإطلاق خلال حديثه مع الشناوي".
 
وأضاف: "لا يجوز ما حدث من كهربا بسبب اسم وكيان النادي الأهلي، الأمر الذى جعل سيد عبدالحفيظ يوقع غرامة مالية على اللاعب بلغت مليون جنيه".

وأثيرت اليوم أزمة داخل النادى الأهلى بعد مشادة بين محمود عبد المنعم كهربا ومحمد الشناوي حارس مرمى الفريق وعلى اثرها تم توقيع غرامة مالية على كهربا قدرها مليون جنيه.



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