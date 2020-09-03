بـ"امتحان بديل" ومكافحة الـ"مافيا".. وزير التعليم يعلن حل أزمة طلبة الدبلومة الأمريكية (فيديو)

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 03:32 ص
طارق شوقي
طارق شوقي
الفجر
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كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل حل أزمة طلبة الدبلومة الأمريكية.



وقال "شوقي"، إن جائحة كورونا أثرت بشكل كبير على التعليم في الكثير من الدول، ومنها بريطانيا والولايات المتحدة، ما أثر على المدارس الدولية التي تعمل في مصر، وتم إلغاء الامتحانات.

مافيا وراء تسريب الامتحانات
وأضاف "شوقي"، في مقطع فيديو نشره على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه بالنسبة لشهادة الـSET بالتحديد، حدث بها مشاكل أدت إلى تسريب الامتحان، وهناك "مافيا" لتسريب هذه الامتحانات، مشيرا إلى أنه يتم التحقيق في هذا الأمر، وتم وقف الامتحان إلى أن يتم تحويله من ورقي إلى إلكتروني.

وأوضح وزير التعليم، أن هذا الامتحان لن يعقد في مصر لمدة طويلة، بسبب ما حدث.

وشدد على أن هناك فرقا، بين النظام الأمريكي، والمناهج الأمريكية، وبين الشهادة التي يحصل عليها الطالب للالتحاق بالجامعة، مشيرا إلى أن نظام التعليم الأمريكي في مصر قائم ولم يتغير، ولكن المشكلة في طريقة التقييم.

ولفت إلى أن هناك بعض الامتحانات لمن يدرس هذه الشهادة، لكي يلتحق بالجامعة، سواء داخل أو خارج مصر، ومنها الـSET، وامتحان آخر، هو ACT لم يكن معترفا به في مصر، ولكن تم اعتماده منذ أسابيع، لإتاحة الفرصة للطلبة للحصول على هذه الشهادة.

وأشار إلى أنه ميزة الامتحان الجديد، هو عقده إلكترونيا ما يقلل الغش، وأصبح متاحا في مصر، وليس مختلفا عن الـSET.

التقييم بأعمال السنة مرفوض
ولفت إلى أن الدولة ترفض تقييم طلبة الدبلومة الأمريكية، وفقا لـ"أعمال السنة"، لأن هذا تقييم غير مكتمل، وقانونا لا تستطيع الدولة عمل ذلك، مشيرا إلى أن التعليم الأجنبي بشكل عام يخضع لقوانين الدول صاحبة هذا التعليم.

امتحان مصري جديد
وكشف أن الدولة تعمل حاليا على وضع "امتحان مصري" لطلبة التعليم الأمريكي الذين يرغبون في الالتحاق بالجامعات المصرية.

تفاصيل امتحان الـ ACT
هذا، وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قبل قليل، موعد اختبارات ACT خلال الفترة القادمة لطلاب الدبلومة الأمريكية.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن التسجيل للامتحان القادم ACT Test سيكون بتاريخ ١١ و١٢ سبتمبر، من خلال هذا الرابط: https:my.act.org.

وأوضحت، أن "التسجيل للامتحان القادم ACT International Subject بتاريخ ١٨ و١٩ سبتمبر، من خلال هذا الرابط: https:connecme.comexams
وللمساعدة أو الأسئلة المتعلقة بالتسجيل، يمكنكم التواصل على البريد الإلكتروني: [email protected]
أو رقم الهاتف: 01221455005

وكشفت الوزارة في بيانها، أن اختبارات ACT هي اختبارات الكترونية معتمدة داخل مصر لطلاب الدبلومة الأمريكية، من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كتقييم مؤدي إلى تنسيق الجامعات ويتيح للطالب عدد سبع محاولات سنويًا، كما يتيح اختبار Subject Test، وتجري الاختبارات في شهور (سبتمبر – أكتوبر – ديسمبر- فبراير- أبريل – يونيو- يوليو).

مصادر التدريب
كما كشفت عن مصادر التدريب للطلاب على اختبارات ACT، وهي كالتالي:
أكاديمية ACT:
https:academy.act.org
تدريب على الاختبار الالكتروني:
https:connecme.actclub.orgmembership-login
التدريب على الاختبارات: https:www.acttestprep.infopractice-tests-and-resources
كتاب التدريب الرسمي من ACT:
https:my.act.orgproductsactprepguide
تدريب الكتروني تفاعلي LMS:
https:my.act.orgproductsselfpacedprep

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