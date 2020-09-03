إعلامي رياضي يفجر مفاجأة مدوية عن كهربا وسيد عبد الحفيظ

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 03:25 ص
الاهلي
الاهلي
محمد جمال
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كشف الإعلامي إسلام صادق، أن محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب فريق الأهلي، تجاوز فى حق سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي. 

وقال صادق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "المشادة التى قام بها كهربا اليوم لم تحدث على الإطلاق فى تاريخ النادي الأهلي، واللاعب شعر بالخطأ بعد تلفظه بألفاظ ضد الأهلي".
 
وأضاف: "كهربا لن يتم الاعتماد عليه خلال الفترة المقبلة، وقد يرحل عن الأهلي فى نهاية الموسم الجاري بسبب الأزمة التى حدثت اليوم".

وأثيرت اليوم أزمة داخل النادى الأهلى بعد مشادة بين محمود عبد المنعم كهربا ومحمد الشناوي حارس مرمى الفريق وعلى اثرها تم توقيع غرامة مالية على كهربا قدرها مليون جنيه.



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