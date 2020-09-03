الإنتاج الحربي يصدم الجميع بشأن إصابات كورونا





وجه نادي الإنتاج الحربي صدمة قوية للجميع بشأن عدد المصابين بفيروس كورونا داخل صفوف الفريق في الفترة الأخيرة.





وأكد خالد مهدي مدير فريق الكرة بنادي الإنتاج الحربي أن عدد المصابين من لاعبي الفريق بفيروس كورونا مع بداية استئناف البطولة كان أكثر مما تم الاعلان عنه.





وقال مهدي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش: "عدد المصابين بفيروس كورونا في الفريق كان أكثر مما أعلناه في وسائل الإعلام بكثير".

وأردف: "قررنا التكتم على العدد الحقيقي لمصابي كورونا في الإنتاج حتى لا نتسبب في أزمة ببطولة الدوري".





وعن احتمالية رحيل مدرب الفريق الفترة المقبلة قال: "مختار مختار مستمر مع الإنتاج الحربي بشكل طبيعي ولن يرحل".





واختتم تصريحاته قائلا: "عامر عامر من الحراس الجيدين في بطولة الدوري وعدم مشاركته تعود لوجهة نظر مختار مختار الفنية".



