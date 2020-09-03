خلال شهر سبتمبر.. "القومية للموسيقي"و" أليس فى بلاد العجائب" مع "السيرك القومى" على مسرح عبد الوهاب

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 02:34 ص
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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بإشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، يواصل البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، تقديم عروض الفرق الفنية بالبيت للموسم الصيفى ٢٠٢٠ على مسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية تحت إدارة الفنان مصطفى محسن مدير عام المسرح .


حيث يقدم السيرك القومى برئاسة الفنان وليد طه، اعتبارا من ٢ حتى ١٥ سبتمبر الجارى، أكثر من ١٢ فقرة فنية من أروع وأخطر فقرات فنون السيرك، تحت إشراف الفنان محمد النوبى مدير شعبة سيرك الجيزة .


كما تقدم الفرقة القومية للموسيقى الشعبية، برئاسة الدكتور أسامة زغلول، باقة منتقاه من أغانى الفن الشعبى الأصيل والمواويل، بمصاحبة الطبل البلدى والناى والمزمار والربابة، إلى جانب مجموعة من الأغانى الدينية تقدمها شعبة الانشاد الدينى بالفرقة برئاسة الدكتور  أحمد رفعت، مع فقرات غنائية للمطربة نهلة خليل، وذلك أيام ٢و٣و٤ سبتمبر  .


ويعود العرض المسرحى الاستعراضى "أليس في بلاد العجائب" من جديد اعتبارا من يوم ٥ سبتمبر ولمدة  ١٠ أيام، بعد حصد إيرادات عالية وتحقيق نجاح جماهيرى كبير منذ بداية عرضه على مسرح البالون فى العامين الماضيين، وأيضا طوال عرضه على مسرح عبد الوهاب فى شهر اغسطس الماضى .


العرض من إنتاج فرقة تحت ١٨ برئاسة المخرج عبد المنعم محمد، والبطولة للفنانين "مروة عبد المنعم، الفنان ضياء شفيق" بالإشتراك مع كوكبة من نجوم فرقة تحت ١٨، أشعار عادل سلامة، ألحان جون خليل، موسيقى مارك اسكندر، استعراضات ضياء شفيق، ديكور حازم شبل، إضاءة أبوبكر الشريف، ملابس نعيمة عجمي، ماسكات د .محمد سعد، تأليف وإخراج محسن رزق .


وتحرص إدارة المسرح باتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، والالتزام بنسبة ٢٥% من القوة الاستيعابية لدور العرض .

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