عاجل.. استهداف مقر شركة أمن بريطانية في العراق بصاروخ كاتيوشا

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 02:21 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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أفادت قناة الغد، في خبر عاجل، باستهداف مقر شركة الأمن البريطانية G4S في العاصمة العراقية بغداد بصاروخ كاتيوشا.

وقبل قليل، أفادت قناة العربية الإخبارية في خبر عاجل، بمقتل عدد من عناصر حرس الحدود العراقي في كمين لداعش بمحافظة الأنبار.

وفي وقت سابق، وقع انفجار هو الثاني من نوعه خلال يوم في العراق، في محافظة الأنبار غربي البلاد، أسفر عن وقوع جرحى.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، بإصابة منتسب من القوات الأمنية، ومدنيين اثنين، إثر انفجار سيارة مفخخة نوع "أفيوا" في الحي الصناعي لمدينة الرمادي مركز الأنبار.

‫ وفي وقت سابق من صباح اليوم، قتلت امرأة وجرح ثلاثة منتسبين من القوات الأمنية، إثر انفجار سيارة مفخخة في نقطة أمنية باسم "جسر مريم بيك" الواقعة على طريق تكريت - كركوك، شمالي العراق.

وشهدت البلاد خلال الأيام الماضية تفجيرات بعبوات ناسفة استهدفت شاحنات تابعة لشركات متعاقدة مع التحالف الدولي في العراق، كما تشهد العاصمة بغداد بشكل شبه يومي سقوط صواريخ نوع كاتيوشا تستهدف اغلبها السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء المحصنة ومطار بغداد الدولي.

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كاتيوشا شركة بريطانية شركة أمن بوابة الفجر الفجر العراق

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