كارتيرون يطالب نجوم الزمالك بحسم موقعة بيراميدز

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 02:31 ص
كارتيرون
كارتيرون
غدير أحمد
Advertisements
قام الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، بعقد جلسة مع لاعبي الفريق، للحديث حول مباراة بيراميدز المقامة اليوم في إطار الجولة الـ24 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأكد الفرنسي من خلالها أن مواجهة بيراميدز هي الأهم للفريق في الوقت الحالي، خاصة وأنه يعد المنافسة المباشر له.

ويتواجد بيراميدز المركز الثاني في جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 45 نقطة، بفارق الأهداف عن الزمالك صاحب المرتبة الثالث.

وشدد كارتيرون على لاعبي الفريق الأبيض بضرورة حسم المباراة في البداية إحراز هدف مبكر للفريق، واستغلال جميع الفرص التهديفية لحصد نقاط المباراة الثلاث والفوز بالمرتبة الثانية.



شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كارتيرون رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

راموس يوجه رسالة خاصة إلى ميسي

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من مرتضي منصور على خناقة كهربا والشناوي

منذ حوالي 7 ساعات

شاهد أول صورة لرمضان صبحي بقميص بيراميدز

منذ حوالي 15 ساعة

تعرف على عرض برشلونة الجديد لتجديد عقد ميسي

منذ أقل من نصف ساعة

تفاصيل عرض برشلونة الأخير لميسي

منذ حوالي 5 ساعات

إعلامي رياضي يفجر مفاجأة مدوية عن كهربا وسيد عبد الحفيظ

منذ 34 دقيقة

تقارير.. الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

"300 ألف جنيه مكافأة ومعاش شهري لوالده".. هدية تركي آل الشيخ إلى "بائع الفريسكا"

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أمريكا تفرض عقوبات صارمة على إثيوبيا بسبب سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مقتل عدد من حرس الحدود العراقي في كمين لداعش

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل| إصابات كورونا تواصل الانخفاض.. و"الصحة" تكشف التفاصيل الجديدة

منذ حوالي 4 ساعات

أمطار رعدية على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الـ72 ساعة المقبلة

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

ميسي يلجأ لحيلة جديدة للهروب من برشلونة

منذ ساعتين و 27 دقيقة

إعلامي: فايلر طلب من الأهلي رحيل كهربا

منذ ساعتين و 27 دقيقة

خاص- نكشف تفاصيل المشادة بين الشناوي وكهربا في الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:25 م

أمطار رعدية على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الـ72 ساعة المقبلة

عاجل| إصابات كورونا تواصل الانخفاض.. و"الصحة" تكشف التفاصيل الجديدة

12:07 ص

عاجل.. أمريكا تفرض عقوبات صارمة على إثيوبيا بسبب سد النهضة

08:02 م

"300 ألف جنيه مكافأة ومعاش شهري لوالده".. هدية تركي آل الشيخ إلى "بائع الفريسكا"

03:39 م

خاص- نكشف تفاصيل المشادة بين الشناوي وكهربا في الأهلي

01:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب