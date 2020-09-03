آخر تطورات صفقة انتقال كواليبالي إلى مانشستر سيتي

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 02:01 ص
كوليبالي
كوليبالي
علي ماهر حلمي
Advertisements
شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات مثيرة بشأن انتقال اللاعب الدولي السنغالي خاليدو كوليبالي مدافع نادي نابولي الإيطالي لصفوف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت تقارير صحفية ايطالية أن نادي نابولي قيّم كوليبالي بقيمة 80 مليون يورو بينما جاء عرض السيتي الاول قرابة 60 مليون يورو وهذا لا يكفي.

وأضافت التقارير أن إدارة المان سيتي سترفع العرض حتى 66 مليون يورو بالإضافة إلي 5 مليون مكافآت متعلقة بتحقيق دوري الأبطال.

واختتمت أن ‏نابولي يتوقعون تلقّي عرض جديد من السيتي قريباً حيث اكد رئيس نابولي أن كوليبالي يمكنه مغادرة الفريق هذا الصيف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مانشستر سيتي رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

ميسي يلجأ لحيلة جديدة للهروب من برشلونة

منذ أقل من ساعة

إعلامي: فايلر طلب من الأهلي رحيل كهربا

منذ أقل من ساعة

تقارير.. الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

رضا عبد العال: كهربا يدفع الثمن بعد تمرده على الزمالك

منذ ساعة و 14 دقيقة

أول تعليق من مرتضي منصور على خناقة كهربا والشناوي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مقتل عدد من حرس الحدود العراقي في كمين لداعش

منذ 39 دقيقة

خاص- نكشف تفاصيل المشادة بين الشناوي وكهربا في الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

برشلونة يقترب من ضم صفقة هولندية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أمريكا تفرض عقوبات صارمة على إثيوبيا بسبب سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

راموس يوجه رسالة خاصة إلى ميسي

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل عرض برشلونة الأخير لميسي

منذ حوالي 3 ساعات

"300 ألف جنيه مكافأة ومعاش شهري لوالده".. هدية تركي آل الشيخ إلى "بائع الفريسكا"

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد أول صورة لرمضان صبحي بقميص بيراميدز

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل| إصابات كورونا تواصل الانخفاض.. و"الصحة" تكشف التفاصيل الجديدة

منذ ساعتين و 16 دقيقة

أمطار رعدية على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الـ72 ساعة المقبلة

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:07 ص

عاجل| إصابات كورونا تواصل الانخفاض.. و"الصحة" تكشف التفاصيل الجديدة

أمطار رعدية على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الـ72 ساعة المقبلة

07:25 م

عاجل.. مقتل عدد من حرس الحدود العراقي في كمين لداعش

01:45 ص

عاجل.. أمريكا تفرض عقوبات صارمة على إثيوبيا بسبب سد النهضة

08:02 م

إعلامي: فايلر طلب من الأهلي رحيل كهربا

01:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب