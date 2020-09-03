حملة لمديرية أمن أسوان تضبط 34 قضية

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان حملة أمنية، استهدفت تمشيط وضبط المخالفات ببحيرة السد العالي بمحافظة أسوان.





أسفرت الحملة عن ضبط 34 قضية متنوعة، وهي: ضبط سيارة ربع نقل قيادة أحد الأشخاص، محمل عليها كمية من الأسماك المهربة وزنت (1200 كيلو جرام)، وضبط كمية من الأسماك المعدة للتهريب وزنت (3800 كيلو جرام)، عدد (4) ميزان لوزن السمك داخل عدد (3) بؤر على شاطئ البحيرة، وضبط (5) مراكب صيد مزودة بمواتير بدون ترخيص، وعدد (2500) متر غزل مخالف داخل المسطح المائي، وعدد (2000) جوبيا صيد.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازم.





جاء ذلك، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط القائمين بمخالفات الصيد بدون تصريح وتهريب الأسماك والصيد الجائر والمخالف.