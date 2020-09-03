"الواحدة بـ1000 جنيه".. سقوط موظف يزور شهادات فيروس كورونا

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط موظف لقيامه باستغلال طبيعة عمله، والاشتراك مع آخرين في تزوير الشهادات الطبية المنسوب صدورها للمعامل المركزية بالجهات المعنية.





وتمكنت إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عقب تقنين الإجراءات من ضبط (موظف إداري بالمعامل المركزية – مقيم بالقاهرة) لقيامه باستغلال طبيعة عمله بالمعامل المركزية التابعة لإحدى الجهات المعنية والمختصة بعمل تحاليل واستخراج شهادات صحية خاصة بفيروس "كورونا"، بالاشتراك مع (سائق بإحدى شركات إلحاق العمالة بالخارج، حاصل على دبلوم "سبق ضبطهما") في ممارسة نشاطهم الإجرامي وتزوير الشهادات الطبية المنسوب صدورها للمعامل المركزية بالجهات المعنية عن طريق إدخال الحالات التي ترغب في استخراج شهادات نتيجة تحاليلهم من فيروس كورونا "سلبية" دون إتباع الإجراءات المنظمة من الجهات المعنية، وذلك نظير حصوله على مبلغ (ألف جنيه) عن كل شهادة.





أعدت الأجهزة الأمنية كمينا خصيصًا له، وأمكن ضبطه حال تردده على دائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.





يأتي ذلك، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط القائمين بأعمال تزييف وتزوير المحررات الرسمية.