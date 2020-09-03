"أحضان وصور مثيرة".. طبيب نفسي متهم بالتحرش بمرضاه بالغربية (صور)

حالة من الجدل أثيرت خلال الساعات القليلة الماضية على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" عقب تداول عدد من رواد الموقع والصفحات الشهيرة وقائع ومحادثات منسوبه لعدد من الضحايا يروين قصصهن مع أحد الأطباء النفسيين بمدينة طنطا في محافظة الغربية.



وروت إحدى الضحايا في المحادثات المتداولة، استغلال الطبيب لمرضاه وذلك عن طريق التقرب منها وطلب صورة شخصيه لها بملابس المنزل، بزعم أنها طريقه علاج مبتكرة.



وذكرت، أنه في أول جلسة علاج لها قام بسؤالها أسئله محرجة قائلة: "سألني أسئلة محرجة شوية زي إيه اللي هيخليني أرفض الجنس مع حد؟"



وعقب انتشار الواقعة على مواقع التواصل تواصل "الفجر" مع أحد موكلي الضحايا، الذي صرح بصعوبة أنه سيقوم بتقديم بلاغ اليوم الخميس، ضد الطبيب المذكور، مضيفا أن ما حدث شئ مخجل وضد القانون ومخالف ميثاق المهنة.



وعن الضحية، قال أنها تعانى من حالة نفسية سيئة والطبيب قام باستغلال مرضاه.



وفى سياق متصل أعلن أحد المحامين بمدينة طنطا يدعى "أ. ع" المساعدة لضحايا الطبيب المتحرش عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك": "إلى جميع ضحايا الطبيب المتحرش بطنطا، يعلن مكتب دعمه الكامل للضحايا".