القبض على 3 متهمين ينصبون على المواطنين باسم أحد الأندية الشهيرة

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 01:31 ص
أرشيفية
أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
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ألقت قوات الأمن بكفر الشيخ، القبض على ثلاثة متهمين ينصبون على المواطنين ويوهمونهم بإلحاق أبنائهم بأحد الأندية الشهيرة.

وورد بلاغ تبلغ لقسم شرطة سيدي سالم بكفر الشيخ من رئيس مجلس إدارة أحد الأندية الرياضية "الشهيرة" بقيام (عدد 4 أشخاص – ثلاثة منهم مقيمين بكفر الشيخ وآخر بالقاهرة) باستغلال اسم النادي وتزوير الكارنيه الخاص به وتحصلهم على مبالغ مالية من بعض المواطنين وإيهامهم بإلحاق أبنائهم بالنادي كلاعبين به.


وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (3 متهمين – "وهم المقيمين - بكفر الشيخ") وبمواجهتهم قرروا أنهم تحصلوا بالفعل على مبالغ مالية من بعض المواطنين وقاموا بتسليمها للمتهم المقيم بالقاهرة مقابل إلحاق أبنائهم كلاعبين بالنادي.

وفي وقت لاحق حضر (طالب – مقيم بكفر الشيخ) وقرر قيام المتهمين بالتحصل منه على مبلغ مالي مقابل إلحاقه كلاعب بالنادي المشار إليه وقدم صورة ضوئية من كارنيه منسوب صدوره لذات النادي حيث تبين أنه مقلد.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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