اليوم.. المسحة الثانية من فيروس كورونا للاعبي منتخب السويس

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يجري لاعبو منتخب السويس، المسحة الثانية من فيروس كورونا اليوم الخميس، تمهيدا لاستئناف دوري القسم الثانى.



ومن المقرر أن يخض لاعبي السويس للمسحة الثانية في تمام الساعة الحادى عشر صباحًا، بمقر النادي، بعدما أجرى اللاعبون المسحة الأولى الشهر الماضي.



وقد ظهرت نتيجة العينة الأولى سلبية لجميع لاعبي الفريق الاول والجهاز الفني والاداري.