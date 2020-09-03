أستاذ ذكورة يفجر مفاجأة عن تأثير الهاتف المحمول على الحيوانات المنوية

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قال الدكتور مدحت عامر، أستاذ أمراض الذكورة بقصر العيني، إن إضاءة أجهزة المحمول والتابلت تؤثر على الخصوبة، وأن هناك علاقة وطيدة بين أجهزة المحمول والنوم والحيوانات المنوية، وبدوره يؤثر على الإنجاب خاصة للشباب في عمر المراهقة والزواج.



وأضاف "عامر"، خلال مداخلة تليقونية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، ببرنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية "ten"، أن هناك تحذيرات من استخدام المحمول قبل النوم، لتأثيره على جودة الحيوانات المنوية، موضحًا أنه تم إقامة دراسة على 119 مريضا، ووجد أن هناك علاقة بين استخدام الأجهزة الإلكترونية والنوم وعدد الحيوانات المنوية.



وأشار إلى أن هناك أكثر من بحث أشار إلى أن تقريب الأجهزة الإلكترونية مثل اللاب توب والتابلت والهاتف المحمول من الأجهزة التناسلية يؤثر على الإنجاب وعلى الغدة النخامية.



وأكد أستاذ أمراض الذكورة، أنه يجب تقنين ساعات استخدام الأجهزة الإلكترونية لأنها لا تؤثر على الإنجاب فقط بل على الصحة بكل عام.





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كشف الصيدلي باهر السعيد، عن أن هناك دراسة بريطانية تؤكد أن تناول الطماطم بصورة يومية يرفع من خصوبة الرجال بنسبة 40%، لافتًا إلى أن هذه الدراسية أعدت على شباب لمدة تتراوح أعمارهم ما بين 19 لـ31 عامًا، لمدة 3 أشهر كاملة.



وأوضح أن تناول الطماطم بشكل يومي، يرفع الخصوبة عند الرجال بنسبة 40%، وفقًا لدراسة بريطانية أجريت على شباب تتراوح أعمارهم من 19 لـ32 عامًا، تناولوا الطماطم لمدة 3 شهور متتالية.



ونوه "السعيد"، خلال حواره ببرنامج "في الكبسولة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، بأن الطماطم بها مضاد أكسدة يمنع تشوه الحيوانات المنوية، بخلاف أنها تلعب دورًا هامًا في خفض الكولسترول، وتسهل تدفق الدم في الجسم، وبها نسبة عالية من الحديد، وبها فيتامين "أ" الذي يساعد على الوقاية من أمراض العين خاصة لدى الأطفال، وتساعد على التمائم الجروح.



ولفت إلى أن الإكثار في تناول الطماطم، ممنوع لمن يعاني من الفيروسات الكبدية، لأنها تزيد من التهاب الكبد لدى المصابين بفيروس "سي".

