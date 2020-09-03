بعد خطأ إداري تسبب في تأخره.. ديانج يصل القاهرة ظهر الخميس
الخميس 03/سبتمبر/2020 - 01:20 ص
علي نبوي
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يصل المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى القاهرة ظهر اليوم الخميس قادمًا من مالي عقب الإجازة التي حصل عليها اللاعب.
وحصل أليو ديانج على إجازة من مسؤولي النادي الأحمر عقب مباراة الجونة للسفر إلى مالي لتجديد جواز السفر الخاص به.
وكان من المقرر أن يصل اللاعب إلى القاهرة اليوم الأربعاء لكن خطأ إداري تسبب في تأخر وصول اللاعب.
ومن المقرر أن ينتظم اللاعب في تدريبات الفريق الأحمر مساء اليوم الخميس في المران الأخير استعدادًا لمواجهة وادي دجلة المقرر لها غدًا الجمعة.
وتحوم شكوك كبيرة حول إمكانية مشاركة اللاعب في مباراة وداي دجلة لعودة اللاعب من رحلة سفر طويلة.
ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة مساء غد الجمعة في إطار مباريات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.
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