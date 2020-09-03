إعلامي: فايلر طلب من الأهلي رحيل كهربا

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 01:31 ص
رينيه فايلر
رينيه فايلر
محمد جمال
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أثيرت أمس الأربعاء، أزمة داخل النادى الأهلى بعد مشادة بين محمود عبد المنعم كهربا ومحمد الشناوي حارس مرمى الفريق وعلى إثرها تم توقيع غرامة مالية على كهربا قدرها مليون جنيه.

وكشف الإعلامي إسلام صادق، أن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الأهلي، طلب من مسؤولي النادي ضرورة رحيل محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب الفريق، خلال الفترة المقبلة.

وقال صادق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "فايلر غير مقتنع على الإطلاق بإمكانيات كهربا وطلب من مسؤولي النادي رحيله وعدم استمراره داخل صفوف الفريق".
 
وأضاف: "كهربا قال خلال المشادة أيضًا أنه لن يتواجد داخل النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، ورفض طلب فايلر بالتدرب منفردًا".



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