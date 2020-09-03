رضا عبد العال: كهربا يدفع الثمن بعد تمرده على الزمالك

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 01:10 ص
كهربا
كهربا
محمد جمال
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أكد رضا عبد العال، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب القلعة الحمراء، تمرد على نادي الزمالك قبل انتقاله إلى المارد الأحمر، موضحًا أنه سيدفع الثمن.

وقال عبدالعال فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "كهربا افتري على الزمالك وجماهيره والآن يدفع الثمن، وهو لم يقنع فايلر على الإطلاق خلال مشاركته مع الأهلي وأضاع العديد من الفرص فى بطولة أفريقيا خاصة أمام الهلال السوداني وبلاتينيوم".
 
وأضاف: "الأهلي أراد أن يصفع الزمالك بسبب عبد الله السعيد، ولكنه فى النهاية دفع الثمن لأن اللاعب يصنع العديد من المشاكل مثلما فعل اليوم".

ويذكر أن النادى الأهلى أعلن اليوم عن توقيع عقوبة قدرها مليون جنيه على محمود عبد المنعم كهربا بعد مشادة نشبت بينه وبين محمد الشناوي حارس مرمى الفريق.



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