"قالت له يا عواطلي".. عامل يقطع رقبة زوجته في بولاق الدكرور

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 01:22 ص
أرشيفية
أرشيفية
إيريني صفوت
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كشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن تفاصيل مقتل سيدة ربة منزل على يد زوجها ببولاق الدكرور حيث سدد لها طعنة في رقبتها ولفظت أنفاسها الأخيرة.

وأفادت التحقيقات، أن الزوج أقدم على قتلها نتيجة لخلافات أسرية بينهما، ويوم الواقعة اشتد الخلاف بعد معايرتها له بأنه "عواطلي" منذ فترة مما دفعه لأخذ السكين وذبحها.

وأمرت النيابة، بحبسه ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

كان تلقى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة إخطارا بمقتل ربة منزل بمنطقة بولاق الدكرور، انتقلت على الفور قوات الأمن لمسرح الجريمة بمنطقة زنين وتبين العثور علي جثة سيدة مصابة بجرح ذبحي بالرقبة وأفادت التحريات إن زوجها وراء ارتكاب الجريمة. 

وأكدت التحريات بقيادة اللواء محمود ألسبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث والعميد طارق حمزة رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة إن خلافات زوجية بين المجني عليها وزوجها وراء ارتكاب الجريمة حيث تشاجرت القتيلة معه وقالت له: يا"عواطلي" ما دفعه لذبحها بمطواة. 

وتمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور من ضبط المتهم وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

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قال شاهد عيان يدعى "محمد" أحد الجيران بعقار واقعة مقتل السيدة "أمنية فتحي" على يد زوجها وتقطيع أشلاء جسدها والاحتفاظ بها داخل ثلاجة "ديب فريزر"، أن الزوج وعائلتة من الفيوم، متابعا "أن كاميرات المراقبة لمحله الخاص رصدت الزوج أخر مرة الساعة ٩ صباحا من يوم الخميس وبعد ساعات عاد مرة اخرى".

وأضاف أحد الجيران في حديثه إلى "الفجر"، أن بعد يوم الخميس لم أشاهده مرة آخرى، موضحا أن الزوج والمجني عليها معروفين بحسن الخلق، ولا يسمع أي مشاكل افتعلها الزوج كما يقال، فيما تفاجئ أمس بالواقعة

وأشار الجار، أنه بعد الواقعة ترك أهالي العقار العمارة خوفا من الواقعة وأحداثها.

وقال "أحمد" حارس العقار، إنه كان يجلس أمس بغرفته وفجاة سمع صراخ من الشقة في الطابق الثالث بالهرم، على أثر ذلك ذهب إليهم ووجد أن أسرة المجني عليها قامت بالخبط على باب الشقة لم يرد أحد فقاموا بتكسير الباب وبدخولهم عثروا على آثار دماء بغرفة النوم بالشقة وبعثرة كبيرة بمحتويات الشقة.

وأضاف حارس العقار إلى "الفجر"، أنه بدخول أسرة المجني عليهم انتابهم الفزع، وبالبحث عن نجلتهم وجدوها مقطعة أشلاء بديب الفريزر داخل غرفة النوم.

وأشار حارس العقار، أنه شاهد الزوج ويدعى "محمود" يوم الخميس الماضي، حيث خرج وعاد بعد ساعات قليلة، مشيرا أن الزوجين يقطنان بالشقة وهي تمليك منذ ٣ سنوات

وأفاد مصدر مطلع على التحقيقات في واقعة مقتل ربة منزل وتقطيع أشلاء جسدها والاحتفاظ بها داخل ثلاجة ديب فريزر، أن المتهم ويعمل "جزار" استخدم حوالي ٣ سكاكين في قتل زوجته، مشيرا أنه استغرق في ارتكاب الواقعة من ٤ ساعات ل ٥ ساعات.

وأفادت تحقيقات النيابة، أن المجني عليها كانت تركت المنزل منذ أيام لخلافات زوجته وذهبت لمنزل أسرتها، فذهب الزوج لمصالحتها وعودتها لمنزل الزوجية، وبالفعل عادت الزوجة برفقه زوجها ولكن تركوا أطفالهما عند الجدة، لرغبة الزوج في مصالحتها.

وأفادت التحقيقات، أن حاولت أسرة المجني عليها الاتصال بها بعدما ذهبا الزوجان لشقتهما بعد ٣ أيام وتم غلق هواتفهما، للاطمئنان عليهم، ولكن دون فائدة، فقررا أسرة المجني عليها الذهاب اليهما، لجلب ملابس للاطفال، وعند وصولهما للشقة لم يجدوا أحد، فاعتقدوا انهم سافروا لقضاء يومين بعيدا عن المنزل، ولكن اشتموا رائحة كريهة تنبعث من غرفة النوم.

وأمرت النيابة العامة، بالتحفظ على كاميرات المراقبة في واقعة مقتل ربة منزل وتقطيع جثتها إلى أشلاء والاحتفاظ بها داخل ثلاجة بمنطقة الهرم.

فيما أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية، لمعاينة للشقة التي شهدت مقتل ربة منزل، وتم التحفظ على عينات من الدماء، بالإضافة إلى رفع البصمات، لمضاهاتها ببصمات الزوج الذي كشفت التحريات الأولية عن اتهامه.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن والدة المجني عليها اكتشفت الجريمة، نتيجة اختفاء نجلتها لمدة يومين، وعلى اثر ذلك ذهبت لشقتها للاطمئنان عليها، فوجدتها مقطعه أشلاء داخل الثلاجة، وأضافت التحقيقات، أن الزوج يعمل جزارا وراء ارتكاب الواقعة لاختفائه في ظروف غامضة تزامنا مع اكتشاف الجريمة.

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