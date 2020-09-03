مصطفى الفقي يوضح أسباب تراجع المواقف التركية في الأزمة الليبية (فيديو)

كشف الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، عدد من الأسباب التي أدت إلى تراجع الموقف التركي في الملف الليبي، مشيرا إلى أن أردوغان فوجىء برفض أوروبي لأي ضغوط يمارسها على اليونان وقبرص.



وقال "الفقي"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأربعاء، إن دولة مثل فرنسا اتخذت موقفا داعما بشدة للرؤية المصرية، بالإضافة إلى أنه انكشف للعالم أن جزء كبير من القوات الداعمة للسراج مرتزقة، لا يعبرون عن جماعات ليبية.



وأضاف الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، "مصر حمرت عنيها بشدة لأردوغان في الأزمة الليبية".

